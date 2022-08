Le anteprime all’Arena Gabbiano di Senigallia

Senigallia – Ad agosto in Arena è tempo di anteprime assolute. Si avvicina il Ferragosto e come ogni anno in questa parte della stagione l’Arena Gabbiano proporrà una serie di spettacolari anteprime assolute per consentire a senigalliesi e turisti di fruire con qualche settimana di anticipo delle più interessanti pellicole della prossima stagione cinematografica.

Domenica 14 agosto (ore 21:30)

TUESDAY CLUB – Il talismano della felicità (2022)

di Annika Appelin

Il primo appuntamento di questa lunga serie di anteprime è in programma proprio la vigilia di Ferragosto, quando alle 21:30 sarà proiettato Tuesday Club – Il talismano della felicità, una singolare commedia sentimentale di produzione svedese diretta da Annika Appelin.

È la storia di una coppia, Karin e Sten, coinvolta nei grandi festeggiamenti per il loro quarantesimo anniversario di matrimonio. Ma proprio mentre gli amici brindano alla loro felicità, Karin (Marie Richardson) scopre che il marito le è stato infedele. Dopo anni passati a prendersi cura di lui e della loro figlia, vede improvvisamente il suo mondo andare in frantumi. Per alleviare la sua amarezza una vecchia amica la invita allora a partecipare a un corso di cucina tenuto da Henrik, un rinomato chef (interpretato da un volto noto come Peter Stormare, celebre per Fargo) con l’intento di far rinascere una delle passioni perdute e indurla così a ridare valore alla sua vita.

Tuesday Club uscirà in Italia solamente il 22 settembre e sarà dunque possibile vederlo largamente in anteprima all’Arena Gabbiano di Senigallia la sera di domenica 14 agosto.

Martedì 16 agosto alle ore 20.30 nella sala interna con aria condizionata, invece, verrà proiettato il film d’animazione del regista russo Andrey Khrzhanovskiy, Il naso, opera in prima visione. Il film sostituirà “Crimes of the future” di David Cronenberg, che per motivi internazionali non può uscire nella data stabilita. Il film di Khrzhanovskiy (Premio della Giuria al Festival del Cinema d’Animazione di Annecy 2020, Finalista agli EFA 2020 nella categoria Miglior Film d’Animazione e Designato “Film della Critica” da SNCCI) trae origine da uno dei racconti più famosi della letteratura, “Il naso” di Nikolaj Vasil’evič Gogol’, portato a teatro come opera buffa in tre atti da Dmitrij Šostakovič.

Per chi voglia assicurarsi il posto in sala e saltare anche le eventuali file alla cassa ricordiamo che è sempre possibile acquistare i biglietti in prevendita online sul sito www.cinemagabbiano.it.

Trailer di Tuesday Club – Il talismano della felicità: https://youtu.be/GRasD8lK1Ts

