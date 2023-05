Lite su un bus tra stranieri ad Ancona

Ieri pomeriggio, la Squadra Volante si portava in via Flaminia in quanto su linea di emergenza era giunta una chiamata da parte di un passeggero di un autobus di linea per una lite tra due uomini all’interno del predetto pullman.

Gli Agenti, intervenuti immediatamente sul posto, riportavano la calma sull’autobus pieno di passeggeri.

L’autista del bus non si era accorto di quanto stava accadendo fin quando, allarmato dalle voci dei presenti, aveva arrestato la corsa del mezzo.

I due soggetti coinvolti, entrambi di cittadinanza straniera, riferivano agli agenti la motivazione della discussione.

Uno di essi, identificato per un saudita di 37 anni, regolare sul territorio nazionale, era staro accusato dall’altro contendente di averlo fotografato e, alla sua pretesa di visionare il cellulare, non acconsentiva, ne scaturiva così un diverbio che, per brevi istanti era sfociata alle vie di fatto con spintoni e schiaffi, fino alla richiesta dell’intervento della Polizia da parte di un passeggero.

Il saudita mostrava agli operatori e alla controparte il proprio cellulare a conferma di quanto da lui sostenuto ovvero dell’assenza di video e foto della parte avversa.

Il cittadino presentava un piccolo taglio sulla falange del dito medio sinistro. Pertanto, veniva richiesto l’intervento di personale del 118 che, poco dopo, giungeva per le cure del caso.

L’altro contendente veniva invitato dagli Agenti in Questura per essere compiutamente identificato.

A seguito degli accertamenti fotodattiloscopici veniva identificato per un cittadino nigeriano di 30 anni, regolare sul territorio nazionale. Entrambe le parti venivano rese edotte dai poliziotti circa le proprie facoltà di legge.