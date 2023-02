Lite tra donne su un bus della Conerobus ad Ancona

Questa mattina, durante il normale servizio di controllo del territorio, nel transitare in Piazza Cavour, un dipendente della Conero bus attirava l’attenzione delle Volanti chiedendo l’intervento per una lite avvenuta all’interno di un bus in transito. Il conducente, infatti, riferiva che durante la marcia si accorgeva della presenza di tre donne che discutevano ad alta voce. Una delle donne, cittadina marocchina di 34 anni, riferiva che le altre due, una di origine tedesca ed una ucraina, probabilmente infastidite dal fatto che la figlia di un anno stesse piangendo, avrebbero iniziato a filmare la scena. La donna, nel tentativo di interrompere la registrazione, dava uno schiaffo sul telefono cellulare che stava filmando, che di conseguenza finiva sul volto di una delle due. Ne nasceva una colluttazione che veniva ripresa dalle telecamere di sorveglianza interne al bus. Le parti, riportate alla calma, venivano rese edotte circa le proprie facoltà di legge e sulla possibilità di denunciare l’accaduto.

