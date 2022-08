Lite tra ex fidanzati ad Ancona, foglio di via per pregiudicato

Le Volanti della Poliizia sono intervenute nella serata di ieri in via Circonvallazione ad Ancona, per una lite tra ex fidanzati.

Sul posto venivano rintracciati due soggetti, un uomo ed una donna, entrambi anconetani, di circa 40anni, già noti alle Forze dell’Ordine, con numerosi precedenti di Polizia e che ripetutamente litigano per questioni affettive e di gelosia, soprattutto quando sono in preda all’alcool. Per questo motivo, valutata la posizione di entrambi, nei confronti dell’uomo, residente a Falconara, senza occupazione lavorativa in Ancona, il quale giunge nel capoluogo solo per commettere delitti ed infastidire i residenti dell’immobile, ove la ex convivente ha occupato un immobile in modo abusivo. Veniva quindi disposta nei suoi confronti – su istruttoria della Divisione Anticrimine- l’emissione della misura di prevenzione del FOGLIO DI VIA OBBLIGATORIO, per due anni, trattandosi di un soggetto pericoloso per l’ordine e la sicurezza pubblica, che non ha alcun legittimo motivo né lavorativo, né familiare per trattenersi nel territorio anconetano. Con l’applicazione del FOGLIO di VIA OBBLIGATORIO al prevenuto è stato ordinato di allontanarsi dal Comune di Ancona e diffidato dal farvi rientro senza preventiva autorizzazione del Questore, per un periodo di tre anni, con l’avvertimento che, in caso di contravvenzione, sarà denunciati all’Autorità Giudiziaria. I provvedimenti più idonei a colpire individui, che rappresentano un pericolo per la comunità, sono infatti le misure di prevenzione. Dal mese di Gennaio 2022 ad oggi il Questore di Ancona ha emesso complessivamente, grazie al lavoro di analisi criminale dei reati e dei soggetti che destano allarme in ambito provinciale:

N.92 F.V.O.;

N.61 Avvisi Orali;

N.67 Daspo Willy ( Divieti di accesso alle aree urbane). Il Questore di Ancona: “La Polizia di Stato mette in campo, quotidianamente, ogni strumento disponibile per raggiungere l’obiettivo di garantire la sicurezza dei cittadini attraverso la prevenzione dei reati, intensificando l’attività di controllo del territorio e adottando misure che incidono sulla libertà personale di soggetti considerati in base alle le previsioni normative, pericolosi per l’ordine e la sicurezza pubblica”