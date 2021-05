L’ospedale Urbani di Jesi centro riferimento per la cura alla fibromialgia

“Quello di Jesi è un ospedale che ha tutte le carte in regola per diventare un punto di riferimento nazionale nella cura della fibromialgia, creando al Carlo Urbani un polo di eccellenza”. Sono queste le parole Parole dell’assessore alla sanità Quaglieri alla vigilia della Giornata mondiale della fibromialgia del 12 maggio, malattia reumatologica molto dolorosa, dalle cause ignote, che solo in Italia colpisce un milione e mezzo di persone, soprattutto donne fra i 25 e i 45 anni.

Nel reparto di reumatologia dell’ospedale di Jesi Urbani sono stati segnalati i nominativi di 840 dei 3.350 casi che ad oggi compongono il Registro nazionale di persone affette da fibromialgia, realizzato dalla Società italiana di reumatologia (Sir) con il patrocinio del Ministero della Salute.

A Jesi, domani sera, al fine di sensibilizzare i cittadini riguardo questa malattia l’Arco Clementino, che si trova nel centro storico, verrà illuminato di viola.

Jesi è già oggi centro di riferimento regionale con Fausto Salaffi, il professore associato di Reumatologia dell’Università Politecnica delle Marche, responsabile del progetto del registro nazionale di fibromialgia.

Il medico sarà proprio domani in audizione alla Commissione Sanità del Senato per la discussione di una proposta di legge per riconoscere ufficialmente la malattia e garantire ai pazienti più gravi l’accesso ai livelli assistenziali migliori al pari delle altre malattie croniche.