Lucchese-Fermana 1-1, botta e risposta al Porta Elisa

Al Porta Elisa di Lucca termina in parità sul risultato di 1-1 lo scontro tra Lucchese e Fermana.

Un punto molto pensante quello conquistato dai ragazzi di Protti che hanno dovuto giocare tre quarti di partita in inferiorità numerica per l’espulsione di De Nuzzo. I padroni di casa provano ad approfittare dell’uomo in più ma Borghetto è, ancora una volta, in giornata di grazia e sventa tutti i pericoli che nascono dalle sue parti. Nella prima frazione clamorosa palla gol per la Fermana, ottima iniziativa di Tulissi che serve al centro dell’area di rigore Romeo che di destro spara sopra la traversa. Nella ripresa Panico porta in vantaggio la Lucchese, la partita si fa ancora più in salita per la Fermana che ha però il merito di non sbandare e mantenere la lucidità. Ci pensa un inzuccata di Spedalieri a riequilibrare il match prima del forcing finale dei gialloblu che recriminano per un fallo in area ai danni di Maggio, intervento giudicato regolare dall’arbitro.

LUCCHESE-FERMANA 1-1 (p.t. 0-0)

MARCATORI 10’st Panico, 38’st Spedalieri

LUCCHESE(4-3-3) Cucchietti; Quirini, Tiritiello, Benassai, Visconti (28’st Alagna); Di Quinzio (12’st Romero), Franco, Mastalli (12’st D’Alena); Fabbrini (28’st Bruzzaniti), Panico, Rizzo Pinna.

A disposizione: Coletta, Galletti, Ferro, Bachini, Bianchimano, D’Ancona, Merletti, Pirola, Ravasio, De Maria

Allenatore: Ivan Maraia

FERMANA (4-3-3) Borghetto; Gkertsos (33’st Graziano), Pellizzari, Parodi, De Nuzzo; Romeo, Scorza (33’st Spedalieri), Misuraca; Pinzi; (33’st Maggio) Tulissi (1’st Busatto); Neglia (36 Eleuteri).

A disposizione: De Matteis, Nardi, Vessella, Carosso, Nannelli, Pampano.

Allenatore: Stefano Protti

ARBITRO Simone Guazolino di Torino (Romano, Jorgji, Pica)

NOTE Ammonizioni: Scorza, Di Quinzio, Neglia, Mastalli, Gkertsos, Misuraca, Panico, Quirini, Romeo Espulsioni: De Nuzzo al 23’ Corner: 8-6 Recuperi p.t 3 ’, s.t. 5′