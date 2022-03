Lutto, Accoto (M5S): “Tagliolini era amministratore brillante e umile”

Roma – “Provo profonda tristezza per la scomparsa di Daniele Tagliolini. Ho avuto modo di conoscerlo da vicino come Sindaco di Peglio lavorando insieme per un progetto che coinvolgeva la sua comunità e, successivamente, l’ho apprezzato come Presidente della Provincia di Pesaro e Urbino nel mio impegno professionale presso il Centro per l’impiego di Pesaro. Era un attento amministratore, dotato di un equilibrio umano e politico, sempre aperto ai progetti concreti, brillante, umile e disponibile all’ascolto. Desidero esprimere il mio più sentito cordoglio alla sua famiglia e ai suoi cari”. È quanto afferma la Sen. Rossella Accoto, Sottosegretaria al Lavoro e alle Politiche Sociali.

