Maltempo, allerta gialla fino alle 24 di stasera nelle Marche

Ancora maltempo nella nostra regione dove è stata diramata un’allerta meteo gialla per temporali in tutta la regione fino alle 24 di oggi.

La pioggia di forte intensità ha causato disagi in varie zone dell’hinterland di Ancona, di Ascoli Piceno e di Fano.

In quest’ultima città, in centro, tra la tarda mattinata e il primo pomeriggio, è caduta una vera e propria bomba d’acqua che ha creato molti problemi anche sulla Statale Adriatica allagata in alcuni punti, come in via Pisacane dove qualcuno ha anche provato ad attraversarla con un gommone, nel tratto che va dalla stazione ferroviaria verso sud.

Le condotte non sono riuscite a recepire l’acqua piovana che si è accumulata in strada. Numerosi gli interventi dei vigili del fuoco per liberare garage, scantinati, appartamenti a piano terra. Alcuni sottopassi si sono riempiti d’acqua e sono bloccati. Non si segnalano comunque persone coinvolte. Ora le condizioni meteo sono in miglioramento e il maltempo si sta spostando verso l’entroterra. Nella zona di Fano sono stati circa 40 gli interventi, a causa di allagamenti vari, alcuni ancora in atto.

Anche nell’Anconetano una quarantina di interventi dei vigili del fuoco dalle ore 18 circa, a causa della copiosa pioggia caduta nel pomeriggio. Si è trattato in particolare di azioni per prosciugare cantine e vani ascensori, piccole frane ed alberi pericolanti. Le zone più colpite sono quelle di Agugliano, Polverigi ed Offagna e in serata anche a Osimo e Filottrano. Non si segnalano finora danni a persone.

Nell’Ascolano, si è registrata la frana di una scarpata con acqua e fango che sono finiti sulla strada provinciale 17 in località Rotella. Al lavoro per i necessari interventi i vigili del fuoco e personale della Provincia.