Report dell’attività dei Carabinieri nelle Marche nell’ultimo anno

Report dell’attività nell’ultimo anno, i carabinieri nelle Marche che hanno perseguito l’86% dei reati complessivi commessi nella regione.

Nello stesso periodo, si è registrata una riduzione dei reati del 4,32 %, un aumento del +34,54% degli arresti (1.079) e del +4,83% dei deferimenti in stato di libertà (9.770).

Sul fronte della lotta al traffico e spaccio di droga, sequestrati 128 chilogrammi di sostanze stupefacenti.

Sono dati diffusi in occasione del 209/o annuale della Fondazione dell’Arma dei Carabinieri che viene celebrato nei vari comandi provinciali. Ad Ancona la cerimonia militare nel pomeriggio in Piazza IV Novembre, alla presenza del prefetto di Ancona, Darco Pellos, del comandante della Legione Marche, generale di brigata Salvatore Cagnazzo e delle massime autorità regionali. Verranno anche consegnate le ricompense ai militari che si sono particolarmente distinti nelle varie operazioni di servizio.

Nell’anno appena trascorso, i carabinieri si sono distinti, ancora una volta, per la costante opera di assistenza alle comunità, intervenendo da subito in soccorso a favore delle genti colpite dai drammatici eventi alluvionali che hanno riguardato il territorio marchigiano il 15 settembre 2022 e l’inizio di maggio di quest’anno. Durante la cerimonia il pensiero va alle vittime dell’alluvione registrate nei Comuni di Barbara, Corinaldo, Ostra, Ostra Vetere, Senigallia e Trecastelli dove hanno perso la vita 13 persone tra i quali una donna ancora oggi dispersa. Sono stati innumerevoli gli interventi di soccorso e salvataggio di tante persone rimaste intrappolate dal fango e dai detriti e tantissime le testimonianze di coraggio, sacrificio e abnegazione da parte dei Carabinieri. Costante la presenza sul territorio dell’Arma che si è ancora sostanziata in una straordinaria struttura operativa di Protezione Civile, costantemente attiva sul territorio.