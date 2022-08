Maltempo, allerta gialla nelle Marche oggi per arrivo di una perturbazione

Sarà una giornata perturbata di maltempo nella nostra regione dopo settimane di caldo afoso e siccità e nessuna comparsa di precipitazioni.

Nel dettaglio, la Protezione, d’intesa con le regioni coinvolte, ha valutato una allerta meteo gialla per temporali lunedì 8 agosto su Abruzzo, Basilicata, Calabria, Emilia Romagna, Lombardia, Marche, Molise, Toscana e Umbria. Valutata inoltre una allerta di Ordinaria criticità per rischio idrogeologico su Abruzzo, Calabria, Lombardia, Molise e Toscana. Infine è allerta per rischio idraulico per la Calabria.

La fase perturbata nelle prossime ore, infatti, si sta spostando gradualmente anche verso il centro sud, dopo aver colpito il nord, portando infiltrazioni di aria fredda che determineranno una elevata instabilità atmosferica caratterizzata da rovesci e temporali sparsi.