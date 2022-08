Maltempo, Ferragosto di allerta gialla nelle Marche

Un Ferragosto contraddistinto dal maltempo anche nella nostra regione come in tutto il Paese. Allerta meteo gialla domani per le Marche per possibili temporali di forte intensità che si potrebbero alternare a schiarite.

Il bollettino della Protezione civile diramato oggi prevede temporali a partire dalle ore 12 e fino alla mezzanotte dello stesso giorno.

A causare il maltempo è una depressione di origine atlantica che transita sull’Europa occidentale. Si prevedono temporali sparsi di forte intensità, grandine e vento forte. Questa ondata di maltempo potrebbe far calare le temperature, specialmente le minime garantendo respiro durante le ore notturne in un’estate rovente dal punto di vista climatico.