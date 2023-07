Maltempo protagonista da ieri con l’allerta gialla nelle Marche

Maltempo protagonista nel pomeriggio di ieri nelle Marche, così come previsto dall’allerta gialla prolungata anche alla giornata di oggi.

Le piogge intense hanno risparmiato per ora il Pesarese, colpendo con particolare intensità invece le province di Ancona, Macerata, Ascoli Piceno e Fermo.

Sono stati diversi gli interventi dei vigili del fuoco per rimuovere rami caduti in strada e allagamenti di garage e scantinati.

In sei circostanze i pompieri sono entrati in azione nel Maceratese per allagamenti di alcuni locali a Macerata e nella zona di Sforzacosta. La Provinciale 78 di Passo Ripe San Ginesio si è riempita d’acqua che poi è defluita dopo la fine delle precipitazioni. Anche in provincia di Ancona, disagi nello Jesino dove è caduto un albero a causa del maltempo. Interventi dei vigili del fuoco per allagamenti di garage e scantinati a Porto Sant’Elpidio e Sant’Elpidio a Mare. Nell’Ascolano sta piovendo copiosamente anche sulla costa, a San Benedetto del Tronto e i vigili del fuoco sono alle prese con diverse chiamate da parte di cittadini per disagi dovuti al maltempo