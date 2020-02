Numerose ancora le chiamate verso le sale operative VVF di tutti i Comandi VVF delle Marche. La situazione ha vissuto momenti complessi nel pesarese e nel centro sud della regione dove i VVF hanno lavorato alacremente per evadere tutte le richieste di intervento che riguardano coperture divelte, alberi caduti, grondaie e coppi pericolanti.



Alle ore 16:00 di ieri la situazione nelle provincie marchigiane risulta la seguente:

Ancona 27 chiamate 70 interventi effettuati

Pesaro Urbino 17 chiamate 55 interventi effettuati

Macerata 30 chiamate 70 interventi effettuati

Ascoli Piceno/Fermo 55 chiamate 60 interventi effettuati

Nell’anconetano ieri mattina alle ore 11:30 circa a Jesi in via Gola della Rossa una squadra VF con autogrù ha rimosso un grosso pino caduto su 4 auto in sosta.

Alle ore 16:30 circa a Filottrano una squadra con autoscala ha rimosso delle tegole e parti pericolanti da un vecchio fabbricato per mettere in sicurezza la sottostante strada, unico accesso per una vicina abitazione.