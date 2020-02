Ruba carrozzina a disabile in ospedale, denunciato giovane a Senigallia

Con un’indagine lampo, gli agenti del Commissariato di Polizia di Senigallia sono riusciti a ritrovare e restituire una carrozzina ad una disabile, denunciando un giovane.

Il tutto si è verificato nella mattinata di ieri allorchè giungeva una chiamata al numero di emergenza della Polizia 113 in cui un uomo chiedeva l’intervento, presso il reparto di pediatria dell’ospedale di Senigallia, poiché ad una parente era stata rubata la carrozzina elettrica per disabili.

I poliziotti immediatamente giungevano presso il locale nosocomio ove il richiedente ci riferiva che, nella mattinata, aveva accompagnato la parente disabile per fare una visita ad una conoscente al reparto di pediatria. Poiché al piano non si poteva arrivare con la carrozzina, la donna veniva accompagnata al reparto e la carrozzina veniva posizionata in prossimità degli ascensori al piano zero. Dopo circa un’ora, terminata la visita, la donna andava per recuperare la carrozzina ma, dopo una breve ricerca, si rendeva conto che le era stata portata via da qualcuno e dunque informava i propri familiari. Gli agenti dunque avviavano le ricerche nei piani prossimi al reparto e dopo aver cercato in tutto il piano e zone limitrofe ed aver ascoltato il personale del reparto si spostavano al pronto Soccorso. Qui notavano un uomo che era seduto su una carrozzina che corrispondeva alle descrizioni fornite dalla derubata.

Gli agenti identificavano l’uomo che stava seduto sulla carrozzina che risultava essere un pugliese ricoverato in ospedale il quale riferiva di aver comprato la carrozzina qualche ora prima da un giovane che gliela aveva offerta al prezzo di 100 euro.

Gli agenti contattavano la derubata al fine di far riconoscere la carrozzina per la successiva restituzione Al contempo , sulla base delle descrizioni fornite dall’utilizzatore della carrozzina, gli agenti avviavano le ricerche tra alcuni tossicodipendenti che frequentano alcuni reparti dell’ospedale. Ed infatti rintracciavano il soggetto che era stato descritto come colui il quale aveva offerto in vendita la carrozzina elettrica rubata poco prima. Gli agenti dunque effettuavano le ulteriori verifiche acquisendo la certezza circa l’identità e la responsabilità dell’uomo, N. D. di anni 40 circa, che dunque veniva deferito all’A.G. per il reato di ricettazione.