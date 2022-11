Marche, concorso fotografico sulle biodiversità

Si possono formare coscienze ecologiche anche attraverso la divulgazione della fotografia naturalistica. E’ quanto si propone la realizzazione di un’azione di educazione e informazione sulle tematiche ambientali attraverso un concorso fotografico rivolto soprattutto ai giovani.

La giunta regionale ha deciso di destinare 10 mila euro per questo concorso che inizierà il 30 novembre 2022 e scadrà il 20 Marzo 2023, con la finalità di comunicare, attraverso le immagini, le problematiche ambientali e di formare una maggiore consapevolezza dei cittadini sull’ambiente in cui vivono.

“Crediamo che l’educazione ambientale – ha commentato l’assessore all’Ambiente, Stefano Aguzzi – si faccia utilizzando tutti i linguaggi che siano in grado di portare all’attenzione del maggior numero di cittadini i nodi critici o le buone prassi per sensibilizzare verso temi che ci riguardano sempre più pressantemente. E pensiamo che la fotografia naturalistica, in particolare, possa diventare una vetrina ideale per divulgare informazioni utili. La partecipazione al Concorso è aperta a tutti gli appassionati di fotografia con un’attenzione particolare ai giovani. “

Al Concorso saranno accettate le iscrizioni di due gruppi di persone: per adulti, aperto a fotografi dai 18 anni in su, e per i “giovani”, riservata ai fotografi di età inferiore ai 18 anni. Il Concorso è suddiviso in cinque diverse categorie a) Uccelli; b) Altra Fauna; c) Flora e Funghi; d) Paesaggi e habitat naturali e) Gente delle Marche e biodiversità (immagini che mostrano la vita quotidiana, la cultura e l’etnografia degli abitanti della Regione). I concorrenti possono inserire fino a 2 immagini per categoria. Ci saranno tre vincitori in ogni categoria (a-e) per il gruppo adulti, tre soli vincitori per il gruppo “giovani” tra tutte le categorie. La Giuria determinerà un vincitore assoluto del Concorso che riceverà il primo premio al quale saranno destinati 5000 euro.

La Giuria di questo Concorso sarà composta da personalità di riconosciuto merito nella fotografia.

I vincitori saranno premiati in occasione della Giornata Internazionale per la Biodiversità 2023. Verrà realizzata anche una mostra con le stampe delle foto finaliste. Il bando di gara sarà consultabile sui canali di informazione della Regione.