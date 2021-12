Massimo Ranieri in scena ad Ancona il 20 dicembre al Teatro Le Muse con lo spettacolo “Sogno o son desto 500 volte”.

Massimo Ranieri in scena ad Ancona domani

Grande sold out per lo spettacolo dell’attesissimo Massimo Ranieri , “ Sogno e son desto, 500 volte”, riprogrammato al Teatro Le Muse di Ancona in data 20 dicembre 2021 in ottemperanza all’emergenza sanitaria.

I BIGLIETTI ACQUISTATI SARANNO VALIDI PER LA NUOVA DATA CON LE STESSE MODALITA’ DI FRUIZIONE.

Per l’ingresso all’evento sarà necessario essere muniti di green pass e mascherina.

Lo spettacolo di Ancona è organizzato da Alhena Entertainment e Ventidieci.

Dopo 500 straordinarie repliche in tutta Italia, lo spettacolo di Massimo Ranieri, ideato e scritto con Gualtiero Peirce , si rinnova in una nuova versione ricca di sorprese e nuovi brani musicali.

Continua così il meraviglioso viaggio dell’istrionico artista insieme al suo pubblico.

Una magnifica avventura, sospesa tra il gioco entusiasmante della fantasia e le emozioni più vere della vita.

Resta immutata la formula vincente, con Ranieri interprete dei suoi grandi successi musicali, ma sempre attore e narratore.

In questa nuova versione senza perdere di vista il gusto irrinunciabile della tradizione umoristica napoletana e dei colpi di teatro, naturalmente non mancheranno le sorprese. Ma stavolta, soprattutto, Ranieri sarà se stesso ancora di più.

In scena ci sarà un Massimo al 100%, che offrirà al suo pubblico tutto il meglio del suo repertorio più amato e più prestigioso.