Medicina personalizzata, nuova strategia terapeutica: convegno a Gradara

50&Più Pesaro Urbino, sempre all’avanguardia per quanto riguarda la divulgazione medico-scientifica, in particolare relativamente alla Terza età, organizza anche quest’anno un importante convegno, in collaborazione con Terziario Donna ed S&M Euformula, la start up innovativa di Stella Scarpa. Dopo l’interesse riscosso dai precedenti convegni (Fermare il tempo, Medicina di genere, Benessere in menopausa, Andropausa), si parlerà quest’anno di Medicina personalizzata, la nuova sfida della ricerca e della terapia, che prevede trattamenti diversi per la stessa malattia in base alla genetica del singolo paziente.

Sede dell’evento una prestigiosa dimora storica immersa nel verde dei colli che si affacciano sull’Adriatico, Villa Matarazzo, a Fanano di Gradara.

Interverranno importanti medici e ricercatori: il Prof. Mauro Minelli, immunologo e allergologo, coordinatore per il mezzogiorno della FMP (Fondazione medicina personalizzata); il Prof. Maurizio Simmaco, biologo molecolare, dell’ Azienda ospedaliera S.Andrea – Università La Sapienza di Roma; la dott.ssa Maddalena Fratelli, ricercatrice e capo dell’unità di farmacogenomica dell’Istituto Mario Negri; il dott. Mauro Cirilli, chirurgo cardiovascolare, primario Ospedale di Macerata, che parlerà della sua “Hormone formula tecnology”, una novità a livello mondiale; il Dott. Davide Schembri, Medico nutrizionista referente per l’Ordine dei Medici, Medico referente promozione salute nei luoghi di lavoro UNIVPM.

L’appuntamento è per domenica 23 ottobre alle 9,30.