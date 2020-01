Doppio colpo di mercato in casa Ascoli, alla ricerca di quei rinforzi che permettano alla rosa di mister Zanetti di essere competitiva per raggiungere i play off promozione.

Arrivano il tedesco Covic e si registra il rientro di Davide Di Francesco nella società bianconera.

Pubblichiamo di seguito le comunicazioni ufficiali della società.

“L’Ascoli Calcio 1898 FC S.p.A. comunica di aver acquisito temporaneamente fino al prossimo 30 giugno dall’Hertha Berlino le prestazioni sportive di Maurice Dominick Covic, esterno destro nato il 17 aprile 1998 a Berlino.

Al calciatore, che domani sosterrà il primo allenamento agli ordini di Mister Zanetti, va il benvenuto del Club bianconero”.

“L’Ascoli Calcio 1898 FC S.p.A. comunica il rientro anticipato dal prestito all’Alma Juventus Fano dell’attaccante classe 2001 Davide Di Francesco. Il calciatore aveva svolto la preparazione estiva a Cascia agli ordini di Mister Zanetti prima di trasferirsi al Fano”.