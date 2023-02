Metadone e armi irregolari, denunciato 44 enne ad Ancona

Nel primo pomeriggio di ieri, durante la normale attività di controllo del territorio, l’equipaggio della Squadra Volanti della Polizia di Stato nei pressi di Piazzale Kennedy notava un’autovettura ferma in sosta con il motore acceso e con a bordo una persona, già nota, che si guardava attorno con fare circospetto.

All’improvviso un altro soggetto, anch’egli noto, con passo svelto si dirigeva e saliva a bordo dell’autovettura di cui sopra che ripartiva velocemente. L’autovettura in questione veniva quindi immediatamente intercettata e fermata poco più avanti. Gli occupanti del veicolo, conosciuti agli operanti in quanto pregiudicati per numerosi reati contro la persona, patrimonio e lo spaccio di sostanze stupefacenti, intervistati in merito alla loro presenza, non riuscivano a fornire una spiegazione convincente.

Considerati i precedenti specifici si procedeva ad un’ispezione all’esito del quale, all’interno di uno zaino di rinvenivano due flaconi di metadone, uno semi vuoto e uno pieno, unitamente ad un taglierino in metallo, dalla lunghezza complessiva di 22.5 cm con lama di 10 cm La sostanza e il taglierino venivano sottoposti a sequestro. Dagli accertamenti effettuati risultava che il proprietario dello zaino, 44enne, annoverava a proprio carico numerose violazioni del Foglio di Via Obbligatorio dal Comune di Porto Recanati e di due Avvisi Orali. Pertanto, considerata anche la quantità e qualità della sostanza stupefacente, l’uomo veniva denunciato per detenzione di lieve entità, mentre, in relazione al porto senza giustificato motivo del taglierino l’uomo veniva denunciato per porto di armi o oggetti atti ad offendere.