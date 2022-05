MG Event: 40 equipaggi alla scoperta dell’Itinerario della Bellezza in provincia di Pesaro Urbino

È in pieno svolgimento l’edizione 2022 del “MG Event” che da Gabicce Mare, sta portando i 40 equipaggi partecipanti alla scoperta del territorio.

L’obiettivo di questa manifestazione, organizzata dal Gruppo Albergatori Multiservizi in collaborazione con Confcommercio Marche Nord e con il contributo del Comune di Gabicce Mare, è quello di dare risalto alla passione che gli albergatori hanno sempre dimostrato in tanti anni, dalla prima edizione del 1992, per le auto storiche.

Grazie all’evento MG tanti turisti, soprattutto stranieri, a bordo delle loro bellissime auto storiche, potranno scoprire il territorio, in particolare i comuni dell’Itinerario della Bellezza. Martedì tappa ad Apecchio, ai piedi del monte Nerone, dove i partecipanti sono stati accolti dall’amministrazione comunale e accompagnati a visitare i tesori del territorio. Oggi i turisti sono arrivati invece a San Lorenzo in Campo. Con il sindaco Davide Dellonti e altri colleghi d’amministrazione, ad attendere i 40 equipaggi anche il direttore di Confcommercio Marche Nord Amerigo Varotti: “Un bellissimo evento che porta lungo l’Itinerario della Bellezza i turisti alla scoperta di luoghi meravigliosi, delle eccellenze enogastronomiche a vivere esperienze uniche. Una ulteriore iniziativa di promozione e valorizzazione del territorio, importante anche dal punto di vista economico”. I turisti hanno visitato il teatro l’abbazia benedettina e si sono soffermati lungo i portici a degustare e acquistare prodotti tipici. Al termine il pranzo nel suggestivo borgo di Montalfoglio. Il sindaco è stato omaggiato con il crest dell’evento. Domani tappa a Maiolo, venerdì a Cantiano, sabato a Terre Roveresche e domenica a Urbino per chiudere in bellezza.