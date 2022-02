Montelupone, Marco Morandi, Andrea Scanzi, Dario Vergassola: grandi nomi per il ritorno al teatro

Montelupone – Dopo due anni torna la stagione al teatro “Nicola degli angeli” voluta dall’amministrazione comunale: “La cultura è fondamentale per la comunità e per i ragazzi. S’inizia il 26 febbraio con Marco Morandi

Da un palco all’altro, di padre in figlio. Marco Morandi, figlio del cantante Gianni Morandi reduce dal successo di Sanremo, apre la stagione teatrale di Montelupone che il 26 febbraio, alle 21,15, torna in scena al teatro “Nicola degli Angeli”, dopo due anni in cui gli spettacoli si sono fermati, a causa della pandemia. L’Amministrazione comunale ha presentato la nuova stagione teatrale 2021/2022 che, interrotta bruscamente nel 2019 a causa della pandemia, restituirà alla comunità monteluponese e non solo il suo teatro. Un programma variegato e ricco che si articolerà in 8 spettacoli: due dialettali, tre per ragazzi e tre portati in scena da attori professionisti di grande rilievo nazionale. Il primo in ordine di tempo sarà Marco Morandi con lo spettacolo “Nel nome del padre”, l’ultimo sabato di febbraio: un viaggio musicale dal vivo, ma soprattutto un racconto ironico e divertente da parte del figlio d’arte che nel corso della serata proietterà anche video di papà Gianni Morandi.

A seguire, il 19 marzo sarà la volta di “E ti vengo a cercare” tributo a Battiato di Andrea Scanzi, interprete teatrale, noto al grande pubblico soprattutto nei panni del giornalista e opinionista tv, nel programma Otto e mezzo, condotto da Lilli Gruber su LA7. Da aprile 2020, in concomitanza con la pandemia diviene il giornalista italiano con più interazioni sui social, secondo la classifica di Sensemakers.

Spazio ai giovani con “Una domenica lassù” del Gruppo teatrale “G. Ginobili” domenica 27 marzo alle ore 17.

Protagonista sul palco sabato 9 aprile sarà la strana coppia composta da Dario Vergassola e Moni Ovadia con “Un ebreo, un ligure e l’ebraismo”, un dialogo semiserio sull’umorismo.

Per concludere il 4 giugno leggerezza e allegria con la commedia dialettale della Compagnia Dieci mamme matte.

“Abbiamo previsto una stagione teatrale per i ragazzi, completamente gratuita, da affiancare a quella principale, a pagamento, che sia da supporto alla loro educazione – ha detto il sindaco Rolando Pecora – accrescendone il senso civico e incoraggiandoli nella fruizione del teatro così da renderli più consapevoli del suo valore. Questa Amministrazione comunale ritiene fondamentale, malgrado il perdurare dell’emergenza sanitaria, organizzare eventi, momenti di condivisione sociale e di valenza culturale per la cittadinanza. Per questo in cartellone, accanto a nomi di grande richiamo nazionale, ci sono Compagnie professionistiche e amatoriali del territorio”.

Prezzo dei biglietti: Spettacolo del 26/2 – Prezzo unico € 15,00; spettacoli del 19/03 e 09/04 – Prezzo unico € 25,00; spettacoli del 27/03 e 04/06 – Prezzo unico € 10,00. ABBONAMENTO: € 70,00. L’ingresso agli spettacoli sarà consentito nel rispetto delle norme vigenti. Info e prenotazioni: 07332249319 (biglietteria nei giorni di apertura) oppure 0733224911 (Comune, dalle 9 alle 13, dal lunedì al sabato)

GLI SPETTACOLI

SABATO 26 FEBBRAIO ore 21,15

Marco Morandi

NEL NOME DEL PADRE

SABATO 19 MARZO ore 21,15

Andrea Scanzi

E TI VENGO A CERCARE.

DOMENICA 27 MARZO ore 17,00 (SPETTACOLO DIALETTALE)

di Giandomenico Lisi

UNA DOMENICA LASSÙ

SABATO 9 APRILE ore 21,15

Moni Ovadia e Dario Vergassola

UN EBREO, UN LIGURE E L’EBRAISMO

SABATO 4 GIUGNO ore 21,15 (SPETTACOLO DIALETTALE)

Compagni Dieci Donne Mamme Matte

WWW.SCAMPAMORTE.COM

***

APERTURA BIGLIETTERIA DEL TEATRO NEI GIORNI DI SPETTACOLO

Spettacolo serale dalle 18,30

Spettacolo pomeridiano dalle 15,30