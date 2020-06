Morti sospette in Rsa di Offida: arrestato un infermiere

Otto i morti. L’infermiere avrebbe somministrato indebitamente dei farmaci

Ascoli Piceno. I Carabinieri hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip di Ascoli Piceno nei confronti di un infermiere di 57 anni, in servizio presso la Rsa di Offida, indagato per otto omicidi volontari premeditati e 4 tentati omicidi premeditati nei confronti di anziani ospiti della struttura, avvenuti tra il gennaio 2017 e il febbraio 2019.

Secondo l’accusa l’uomo avrebbe effettuato ripetute somministrazioni indebite di farmaci, quali promazina, insulina e anticoagulanti, per dosi e tipologia non previsti e controindicati e con abuso dei poteri e violazione dei doveri inerenti la funzione di infermiere.

Secondo la Procura nella Rsa di Offida c’è stato il doppio dei decessi rispetto alle altre 2 strutture del territorio.

Le indagini erano partite nell’autunno 2018 dalla segnalazione di una Oss ai militari.