Mostre della GABA Young degli studenti dell’Accademia di Belle arti di Macerata

Al via la nuova edizione 2022-2023 del programma di mostre della GABA Young, lo spazio espositivo dedicato agli studenti dell’Accademia di Belle Arti di Macerata.

Da venerdì 16 dicembre 2022 fino a sabato 1 luglio 2023, gli ambienti di Via Gramsci 55 a Macerata si alterneranno per ben nove appuntamenti, mostrando alla città i risultati dell’attività didattica e formativa dell’istituzione.

Per l’Accademia di Belle Arti di Macerata, che quest’anno festeggia i suoi 50 anni di laboriosità, l’attività della GABA Young è importantissima. Le mostre degli studenti, coordinate dai docenti delle varie scuole, rappresentano, infatti, un momento di riflessione per gli allievi sul lavoro svolto durante l’anno accademico, un’occasione per vedere e rivedere il proprio operato nel percorso formativo, ma anche un primissimo confronto con il pubblico che ha l’opportunità di conoscere e apprezzare lo svolgersi delle attività di un’istituzione di alta formazione artistica e musicale (AFAM) qual è l’Accademia di Belle Arti di Macerata.

Fotografia, Fashion Design, Arte del Fumetto, Pittura, Museologia – Museografia e Scultura sono le scuole interessate al programma 2022/23.

La galleria sarà aperta dal Martedì al Sabato dalle 17.00 alle 20.00

PROGRAMMA

16 – 22 Dicembre 2022. Indefiniti spazi – Scuola di fotografia. A cura di Vincenzo Izzo. Inaugurazione 16 Dicembre 2022 ore 17.00

12 – 28 Gennaio 2022. The fabric of innovation – Scuola di Fashion Design. Inaugurazione 12 Gennaio 2022 ore 17.00

8 – 25 Febbraio 2023. ABACOMICS. Mostra degli studenti di Arte del Fumetto dell’ABAMC 20/23. A cura di Mauro Cicarè. Inaugurazione 8 Febbraio 2023 ore 17.00

15 Marzo – 1 Aprile 2023. Appassionata – Scuola di Pittura. A cura di Marina Mentoni. Inaugurazione 15 Marzo 2023 ore 17.00

18 – 27 Aprile 2023. Mostra di Pittura – Scuola di Pittura. A cura di Federica Giulianini. Inaugurazione 18 Aprile 2023 ore 17.00

2 – 6 Maggio 2023. Macerata Racconta – Scuola di Pittura. A cura di Paolo Gobbi. Inaugurazione 2 Maggio 2023 ore 17.00

11 – 27 Maggio 2023. Mostra di Fotografia – Scuola di Fotografia. A cura di Emanuele Bajo. Inaugurazione 11 Maggio 2023 ore 17.00

1 – 15 Giugno 2023. Felici coincidenze: L’arte raccontata dal testo interpretativo. Comunicazione didattica dell’arte – Scuola di Museologia – Museografia. A cura di Lucia Cataldo. Inaugurazione 1 Giugno 2023 ore 17.00

22 Giugno – 1 Luglio 2023. SCULTURA… IN TAVOLA – Scuola di Scultura. A cura di Floriana Mucci. Inaugurazione il 22 Giugno 2023 ore 17.00

INFORMAZIONI

GABA.MC young

via Gramsci 55

Macerata

ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI MACERATA

www.abamc.it