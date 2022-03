Musei: ingresso senza green pass e ritorno delle domeniche gratuite

Dal 1° aprile, per visitare i luoghi della cultura, non sarà più richiesto il possesso del green pass, a seguito dell’entrata in vigore del decreto-legge 24 marzo 2022, n.24, che stabilisce la fine dello Stato di emergenza.

Resta comunque l’obbligo di utilizzo di mascherine chirurgiche.

Un ulteriore passo positivo di buon auspicio per una piena ripresa delle attività di valorizzazione è il ripristino della prima domenica gratuita nei musei.

Domenica 3 aprile i musei della Direzione Regionale Musei Marche* saranno visitabili gratuitamente e senza richiesta di esibizione di green pass (ma con misurazione della temperatura e muniti di mascherina chirurgica).

*l’Antiquarium Statale di Numana e il museo archeologico statale di Urbisaglia sono temporaneamente chiusi

#savethedate!!