Neri Marcorè inaugura a Jesi il Festival Pergolesi Spontini

Domenica 6 settembre ore 21 al Teatro Pergolesi di Jesi inaugura XX Festival Pergolesi Spontini con Neri Marcorè nella prima esecuzione di “Rispondimi, Bellezza”, spettacolo musicale immersivo dedicato a Raffaello Sanzio con i versi di Davide Rondoni e nuova musica di Salvatore Passantino.

Tra le città di Jesi, Maiolati Spontini e Monsano, fino al 4 ottobre, quattro percorsi intorno al tema “Tu sei meraviglia” con 13 appuntamenti e tre prime assolute, tra barocco e classico, cross-over, jazz e pop, eventi per piccoli spettatori, commissioni a compositori d’oggi.

Inaugura domenica 6 settembre ore 21 al Teatro Pergolesi di Jesi il XX Festival Pergolesi Spontini, rassegna internazionale organizzata dalla Fondazione Pergolesi Spontini che proseguirà fino al 4 ottobre a Jesi, Maiolati Spontini e Monsano. Il festival, con la direzione artistica di Cristian Carrara, si svolge quest’anno intorno al tema “Tu sei meraviglia”, per 13 eventi, di cui tre prime assolute, con artisti ed Ensemble di primaria grandezza, e talenti emergenti.

L’evento inaugurale sarà la prima esecuzione assoluta di “Rispondimi, Bellezza”, spettacolo musicale immersivo, una nuova produzione dedicata ai 500 anni dalla morte di Raffaello Sanzio, con la partecipazione straordinaria di Neri Marcorè. Nuova la musica, appositamente commissionata al compositore Salvatore Passantino, che si fonde con la forza della parola poetica nei versi di Davide Rondoni, e con le animazioni in 3D delle più importanti opere del grande pittore marchigiano, realizzate da Luca Agnani, tra i più importanti visual designer italiani. Collaborara alla messa in scena Matteo Mazzoni, suona il Time Machine Ensemble, il gruppo di giovani musicisti in residenza al Festival per quattro appuntamenti. Sponsor della serata è Trevalli Cooperlat.

Ispirato ai due autori da cui prende il nome, e le cui musiche ritorneranno in alcuni dei concerti proposti, il Festival Pergolesi Spontini è pensato per incontrare pubblici e gusti differenti, da scoprire attraverso le suggestioni di quattro percorsi: “Dal Barocco al Classico”, “Non solo musica: arte, poesia, cinema, social opera”, “Dal jazz fino ai confini del pop”, e “Al festival con mamma e papà: favole musicali e caccia al tesoro”, quest’ultimo a misura di bambini e famiglie. Ciascuno dei percorsi proposti offre una particolare sfaccettatura del tema principale, e suggerisce la capacità della musica, e dell’arte in genere, di generare un senso di inaspettata meraviglia, fonte di gioia e piacere.

Dopo l’evento inaugurale, Il cartellone prosegue ancora al Teatro Pergolesi sabato 12 settembre, con “Ho ucciso i Beatles”, atto unico per cantante, attore e quartetto d’archi, a cura di Stefano Valanzuolo e per la regia di Pierluigi Iorio, la cantante inglese Sarah Jane Morris con Solis String Quartet e con Paolo Cresta sono protagonisti di uno spettacolo articolato in quadri-canzoni, in cui rivivono le vicende della mitica band inglese.

Domenica 13 settembre doppio appuntamento. In due turni (mattina ore 10, pomeriggio ore 17) in centro storico a Jesi “Il giovane Pergolesi”, una caccia al tesoro in musica, dedicata a tutti i bambini, per scoprire l’opera del grande compositore di Jesi, liberamente ispirata al testo di Lorenzo Fiorito (edito da Adagio Sonoro), Solisti della Scuola Musicale G.B. Pergolesi di Jesi, in collaborazione con TreePark. In serata, al Teatro Pergolesi, “Largo al factotum”, un viaggio originale, divertente e raffinato, nella storia della musica classica, da Rossini a Mozart, da Weill, alle canzoni moderne di Luca Lombardi, che vedranno Elio interpretare Don Giovanni e Il Barbiere di Siviglia, così come odi musicali alla zanzara, al criceto e al moscerino, in compagnia del pianista Roberto Prosseda.

Venerdì 18 settembre ore 21, al Teatro Pergolesi, la complessità della Nona sinfonia di Beethoven è restituita nella trascrizione per pianoforte di Franz Liszt, capolavoro dalle difficoltà elevatissime, che il pianista pisano Maurizio Baglini domina dall’alto di una tecnica di gran pregio.

Sabato 19 settembre, in prima assoluta, alle ore 17 al Teatro Spontini di Maiolati, va in scena “L’incredibile storia di Lino e Viola”, nuova commissione del Festival Pergolesi Spontini in coproduzione con Atgtp Associazione Teatro Giovani Teatro Pirata per avvicinare la musica classica al pubblico più giovane; con testi e regia di Simone Guerro, nuove musiche appositamente composte da Cristian Carrara, i musicisti del Time Machine Ensemble e l’attrice Daria Paoletta, va in scena una storia fantastica, dedicata alla nascita del violino. Per la realizzazione delle video-scenografie si ringrazia il Dipartimento di Scenografia dell’Accademia di Belle Arti di Macerata.

Domenica 20 settembre ore 21, nel concerto “Meraviglia Barocca”, lo storico ensemble I Solisti Veneti, diretto da Giuliano Carella, e il flautista Massimo Mercelli, suonano al Teatro Pergolesi di Jesi capolavori di Pergolesi e Tartini, in dialogo con la ‘meraviglia’ nella musica di autori a noi più vicini, quali Respighi e Nyman.

Martedì 22 settembre ore 17, al Teatro Pergolesi, va in scena “Il Gruffalò”, musical dedicato a tutta la famiglia, con la regia di Manuel Renga, protagonista il celebre personaggio creato da Julia Donaldson e Axel Scheffler, in una produzione di Fondazione Aida di Verona, Centro Servizi Culturali Santa Chiara di Trento, Teatro Stabile Veneto, in collaborazione con Bernstein School of Musical Theater di Bologna, Coordinamento Teatrale Trentino.

Venerdì 25 settembre ore 21 al Teatro di Maiolati Spontini si tiene un recital di arie di Gaspare Spontini, affidato al talento di due promesse dell’arte lirica – Andrea Tabili e Lucia Conte – e ai giovani musicisti del Time Machine Ensemble.

Sabato 26 settembre ore 21, al Teatro Pergolesi, l’evento in esclusiva con Norma Winstone, cantante londinese, mito assoluto della musica jazz europea, in duo con il pianista Glauco Venier, in un programma, “Descansado”, dedicato a colonne sonore celebri.

Domenica 27 settembre ore 21 al Teatro Pergolesi, il trio L’Astrée – ensemble di riferimento per il repertorio del Sei-Settecento suonato su strumenti originali – propone un programma di raro ascolto dedicato a Giuseppe Tartini e alla sua scuola di violino, conosciuta come Scuola delle Nazioni. Violino solista è Francesco D’Orazio, premio Abbiati 2010 come ‘miglior solista’.

Venerdì 2 ottobre ore 21 al Teatro Pergolesi ancora una nuova produzione del Festival per l’atteso appuntamento con la compagnia OperaH, in un progetto di inclusione sociale che mette in relazione il melodramma con il sociale. Dopo un percorso di laboratorio teatrale e di danza movimento terapia, gli attori disabili della compagnia propongono la loro personale “Ma Bohème”, un lavoro sulle emozioni, sulla bellezza della diversità, da affrontare attraverso “un corpo che parla”. Il progetto si avvale del contributo di A.S.P. Ambito 9 – Comune di Jesi e di REFRESH! Lo Spettacolo delle Marche per le Nuove Generazioni a cura del Consorzio Marche Spettacolo.

Chiude il Festival, domenica 4 ottobre, alle ore 21 al Teatro Pergolesi, la prima esecuzione assoluta di “Buster Keaton”, cine concerto con tre corti – Cops (1922), One week (1920), The boat (1921) – interpretati e diretti dal maestro del cinema muto, che rivivono in teatro su grande schermo e con nuove musiche eseguite dal vivo da Time Machine Ensemble, appositamente composte da tre compositori contemporanei, Marco Attura, Virginio Zoccatelli e Federico Biscione.

Gli spettacoli, al chiuso, avranno luogo in condizioni di piena sicurezza, con tutte le precauzioni previste per le attività in presenza di pubblico, e in presenza di un numero limitato di spettatori.

Sostengono il Festival il Ministero dei Beni, delle Attività Culturali e del Turismo, e la Regione Marche, soci fondatori sono il Comune di Jesi e il Comune di Maiolati Spontini, partecipante aderente il Comune di Monsano, partecipante sostenitore la Camera di Commercio delle Marche.

Info: Fondazione Pergolesi Spontini www.fondazionepergolesispontini.com