Numerose le attività dell’U.S. Acli nel 2021 nella Provincia di Fermo

Sono state numerose le attività organizzate dall’Unione Sportiva Acli Aps nel 2021 nel territorio della Provincia di Fermo.

Si tratta di attività finalizzate a promuovere l’attività fisica tra i cittadini, ma anche a conoscere meglio il territorio del fermano particolarmente ricco sotto i punti di vista, ad esempio, culturale, architettonico e naturalistico.

Molto partecipati ed interessanti sono stati i due tour culturali organizzati a Fermo dedicati a “Dai villanoviani alla Cavalcata dell’Assunta” e a “Fermo e le donne” realizzate in collaborazione con Cta Fermo, Asd Dspin, Sezione di Fermo di Italia Nostra, Qualis Lab e Coop Alleanza 3.0.

Nel periodo estivo hanno ottenuto un notevole successo di partecipanti l’iniziativa, a cura di Asd Dspin, “Valdaso tour” col sostegno di Pro Loco di Pedaso, Comune di Petritoli, Pro Loco di Campofilone e Comune di Altidona, che ha permesso in particolare ai turisti di conoscere meglio alcuni splendidi borghi come Altidona, Campofilone, Pedaso e Petritoli.

Bilancio positivo anche per il corso gratuito di autodifesa per donne che si è svolto presso ad Altidona e realizzato in collaborazione con ASD Dspin, Coop Alleanza 3.0 e Comune di Altidona.