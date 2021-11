OPEN DAY e attività orientamento – Liceo Artistico Apolloni di Fano

Il Liceo Artistico Apolloni, in seno al Liceo Nolfi-Apolloni, propone le seguenti iniziative di orientamento per l’anno scolastico 2021-2022.

Per partecipare ad ogni singola attività è prevista la prenotazione tramite uno o più moduli Google tra i seguenti.

La permanenza all’interno della nostra sede scolastica avviene secondo l’attuale normativa anti Covid, con obbligo di Green Pass per gli adulti accompagnatori (ammesso un solo accompagnatore per studente in occasione degli open day). Tutte le attività in presenza si svolgeranno presso la sede del Liceo Artistico Apolloni, in via dei lecci 8 a Fano (quartiere San Lazzaro).

SABATO 27 NOVEMBRE – LABORATORI ARTISTICI (Arti figurative, Architettura e ambiente, Design dell’arredamento, Design dei metalli e dell’oreficeria, Scenografia) dalle ore 15 alle ore 17.

Prenota la tua partecipazione entro e non oltre lunedì 22 novembre accedendo al seguente LINK https://forms.gle/hgky48USBQHWU81B8

L’attività si svolgerà con almeno 5 partecipanti per ogni laboratorio.

OPEN DAY IN PRESENZA nelle giornate di sabato 11 dicembre 2021 e sabato 15 gennaio 2022, h.15-18.

Prenota la tua partecipazione all’open day di sabato 11 dicembre 2021 accedendo al seguente LINK https://forms.gle/uMrLV9ULvnANovw1A

Prenota la tua partecipazione all’open day di sabato 15 gennaio 2022 accedendo al seguente LINK https://forms.gle/88eV1xgJa8SZ2v7M8

OPEN DAY ON LINE nella giornata di domenica 12 dicembre 2021 dalle ore 15 alle ore 16:30.

Prenota la tua partecipazione entro e non oltre mercoledì 8 dicembre al seguente LINK https://forms.gle/mTNmkaiyesg5w32C9

L’attività si svolgerà con almeno 20 partecipanti.