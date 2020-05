Ore 18, 172 morti (30.911). Malati: 1222 in meno di ieri

Sono 30.911 i morti con coronavirus in Italia, con un aumento rispetto a ieri di 172. Lunedì l’incremento era stato di 179.

Sono 81.266 i positivi accertati e malati, con una diminuzione rispetto a ieri di 1.222. Lunedì il decremento era stato di 836.

Sono 109.039 i positivi accertati finora e guariti, con un incremento di 2.452 rispetto a ieri. Lunedì l’incremento era stato di 1.401.

Il numero complessivo dei positivi accertati finora, inclusi morti, malati e guariti, ha toccato quota 221.216.

I dati sono stati forniti intorno alle 18 di oggi dai responsabili della Protezione civile nazionale.

Nell’aumento del numero complesso dei positivi accertati finora vanno però considerati 419 casi della Lombardia che, come hanno sottolineato da Roma “sono casi riferiti alle settimane precedenti e non alle ultime 24 ore”.

Intanto, continuano a diminuire i ricoverati in terapia intensiva per coronavirus in Italia: sono 952 i pazienti, 47 in meno rispetto a ieri, quando il calo era stato di 28. Di questi, 322 sono in Lombardia, 19 meno di ieri.

Le persone ricoverate con sintomi sono invece 12.865, con un decremento di 674 rispetto a ieri.

Sono invece 67.449 le persone in isolamento domiciliare, 501 in meno rispetto a ieri.