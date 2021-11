Ortenzi dopo il successo su Torino: “Possiamo crescere ancora.”

Un weekend di ordinaria amministrazione quello che Grottazzolina si è lasciata alle spalle. Poca cosa la ViViBanca Torino di fronte a Vecchi e compagni, apparsi in totale controllo della gara dal primo all’ultimo pallone. 13 segnature per Mandolini, di cui 4 muri-punto, 10 per capitan Vecchi (57% in attacco), 9 per Giacomini (conditi da 2 aces).

“Dovevamo esser bravi ad imporre il nostro ritmo – ha dichiarato coach Ortenzi – nel primo set siamo partiti bene ma abbiamo sciupato un po’ troppe occasioni di contrattacco mentre nel secondo e terzo, ad eccezione di alcuni frangenti, siamo stati molto lucidi da quel punto di vista. Abbiamo approfittato anche di qualche errore in più da parte degli avversari e questo ci ha permesso di volgere la gara a nostro favore con una certa semplicità.”

Il terzo parziale è stato anche l’occasione per dare spazio a Valerio Mercuri, esordio in serie A per chi quest’anno avrà l’onere e l’onore di fare le veci di Roberto Romiti: “Mi piacerebbe che durante l’arco della stagione ci fossero più occasioni per dare spazio a chi in settimana lavora sodo pur vedendo poco il campo – ha proseguito il timoniere grottese Ortenzi -. Rappresenta una soddisfazione, soprattutto quando si gioca davanti al proprio pubblico, ed è giusto che ognuno dei ragazzi possa godere di questa possibilità.”

Proprio dal lavoro in settimana arriva lo spunto da parte del coach per invitare il gruppo a non adagiarsi sugli allori: “Possiamo ancora fare molto, non dobbiamo accontentarci dei risultati. Ci sono diversi aspetti sui quali facciamo ancora un po’ di fatica perciò bisogna continuare a lavorare con il giusto atteggiamento per migliorare sotto tutti i punti di vista.”

La replica del match tra Videx Grottazzolina e ViViBanca Torino sarà trasmessa su Studio 7 TV HD (canale 611 del DTT Marche) questa stasera alle 21.30, mercoledì alle 18.30, giovedì alle 20 e venerdì alle 16.





Loading...