Paolo Calcinaro, sindaco di Fermo è positivo al Covid-19. Il test rapido che il primo cittadino ha effettuato questa mattina ha confermato la diagnosi.

Il sindaco di Fermo ha sempre avuto la massima attenzione nell’indossare la mascherina ed evitare ogni sorta di assembramento, come nel mantenere sempre le distanze di sicurezza, ma non è stato sufficiente.

«Ieri mattina mi sono svegliato con un pò di febbre. Sabato ho avuto qualche colpetto di tosse ma nulla di più. Così ho prenotato presso una struttura privata sia il test rapido che il tampone. E il primo ha dato esito positivo. ̶ spiega Calcinaro ̶ Ora attendo la risposta del tampone. Non ho problemi respiratori e anche ieri, nonostante i numerosi appuntamenti in agenda, me ne sono rimasto a casa. Francamente non ho proprio idea di dove potrei averlo contratto».

Paolo Calcinaro ha avvisato il suo gruppo di collaboratori con cui ha avuto contatti più stretti, a partire dagli amministratori comunali, assessori e consiglieri. «Ora spero solo che la mia condizione non si aggravi. Per il resto me ne sto ovviamente a casa, in isolamento». Ha concluso il sindaco di Fermo. ABov