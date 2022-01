Paolo Fresu & Daniele Di Bonaventura in concerto a Jesi

Programmato il 23 agosto scorso in Piazza Federico II a Jesi nell’ambito del 21esimo Festival Pergolesi Spontini, e rimandato a causa del maltempo, arriverà al Teatro Pergolesi il 14 gennaio prossimo (ore 21) l’atteso concerto di Paolo Fresu e Daniele Di Bonaventura per un dialogo in musica nel segno degli strumenti ad aria e di un lirismo dagli aromi mediterranei, e che darà vita ad una serata di grande effetto, tra poesia, intimismo e colori dell’universo musicale contemporaneo.

Dopo essersi incontrati nei concerti del magistrale “Mistico Mediterraneo” creato insieme al celebre ensemble vocale corso A Filetta e pubblicato poi su disco dalla prestigiosa etichetta tedesca ECM, il trombettista sardo e il bandoneonista marchigiano hanno scoperto una profonda affinità sviluppando una poetica comune in diverse esibizioni dal vivo tra cui il progetto concertistico ispirato a Corto Maltese, l’indimenticabile personaggio delle avventure a fumetti disegnate da Hugo Pratt.

Nell’appuntamento di Jesi, il racconto si dipana senza soluzione di continuità attraverso composizioni originali, improvvisazioni e melodie che fanno parte della memoria musicale di ciascuno di noi, per un concerto di grande effetto che vive di poesia, intimismo e di quelle piccole cose capaci di raccontare i colori dell’universo musicale contemporaneo.

Paolo Fresu è oggi tra i musicisti italiani più conosciuti e apprezzati nel mondo, impegnato con 200 concerti l’anno e con alle spalle oltre 350 dischi pubblicati, un terzo dei quali a proprio nome. le sue collaborazioni spaziano in un orizzonte molto vasto: dalla musica popolare e leggera al barocco, dai nomi più importanti della scena jazzistica internazionale alle grandi orchestre jazz e sinfoniche che l’hanno ospitato in veste di solista (fra queste l’orchestra Sinfonica Nazionale della Rai). Fresu ha iniziato a studiare la tromba a 11 anni nella Banda Musicale del suo paese natale, Berchidda, nella provincia di Olbia Tempio. Ha frequentato il conservatorio di Sassari, prima di diplomarsi in quello di Cagliari, e nel frattempo ha iniziato un’attività professionale che lo ha portato ad avvicinarsi al jazz all’inizio degli anni ‘80. In quel periodo ha registrato per la Rai sotto la guida di Bruno Tommaso e ha frequentato i Seminari di Siena Jazz, ottenendo i primi riconoscimenti della critica. Nel 1988 ha fondato a Berchidda la rassegna «Time in Jazz», giunta nel 2015 alla XXVIII edizione e che è diventata uno degli appuntamenti di riferimento del jazz europeo. Fresu è anche direttore artistico e docente dei Seminari Jazz di Nuoro e ha diretto il Festival Internazionale di Bergamo, oltre ad avere ideato e coordinato progetti multimediali collaborando con danzatori, pittori, scultori, poeti, registi di documentari e video. Nel 2010 ha aperto una sua etichetta discografica, Tŭk Music.

Daniele di Bonaventura. Nato a Fermo, nelle Marche, Daniele di Bonaventura ha studiato pianoforte, violoncello, direzione d’orchestra, si è diplomato in composizione. In veste di pianista e di bandoneonista, di compositore e di arrangiatore, le sue collaborazioni spaziano dalla musica classica a quella contemporanea, dal jazz al tango e alla musica etnica, con incursioni nel mondo del teatro, del cinema e della danza. Ha suonato nei principali festival italiani e internazionali collaborando con le figure più in vista della musica italiana e internazionale. Nel 2003 ha composto, eseguito e registrato una Suite per Bandoneon e Orchestra commissionatagli dall’Orchestra Filarmonica Marchigiana. Nel 2014 ha collaborato alla colonna sonora del film “Torneranno i prati”, diretto da Ermanno Olmi. Ha pubblicato più di 50 dischi, molti dei quali hanno ottenuto premi della critica internazionale. La sua intensa collaborazione con Paolo Fresu ha visto nascere l’album Mistico Mediterraneo, al quale ha partecipato anche il gruppo vocale della Corsica «A Filetta», e un doppio disco intitolato “Nadir”, nella doppia veste di bandoneonista e pianista.

