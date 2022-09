Perugia-Ascoli 1-0, Eramo: Siamo stati poco pungenti in attacco

Questo il commento al termine della partita di Mirko Eramo, dopo il primo ko subito dall’Ascoli del derby del Centro Italia contro il Perugia.

“Nel primo tempo siamo stati bravi a fare il nostro gioco palla a terra, ma negli ultimi venticinque metri non pungevamo come al solito. Nella ripresa per recuperare il risultato siamo andati avanti più per inerzia che con idee. Dispiace per i tifosi, che ci hanno seguiti in tanti e che saranno certamente delusi”.

Ora il gruppo bianconero deve trovare riscatto il prima possibile per rimanere nelle zone alte della classifica agganciati al treno play off.