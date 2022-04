Pinacoteca Civica Di Ancona, Aprile mese di novità e cambiamenti

Aprile mese di novità e cambiamenti. Ritorna lo storico ingresso della Pinacoteca Civica di Ancona su VIA PIZZECOLLI 17.

Apertura di Nuovi Spazi espositivi dedicati al pittore Francesco Podesti e presentazione di una nuova acquisizione dell’artista: Il Ritratto dei Marchesi Busca.

Un particolare percorso cittadino svelerà la storia dell’opera Il Giuramento degli Anconetani e del suo autore.

E dall’8 Aprile nuovi orari di apertura della Pinacoteca: dal martedì al venerdì 10-13 e 16-19; sabato, domenica e festivi 10-19.

PROGRAMMA:

VENERDÌ 8 APRILE (negli orari di apertura) – NUOVI SPAZI PER L’ARTE ALLA PINACOTECA FRANCESCO PODESTI: Un nuovo capolavoro, tre nuove sale, un ingresso monumentale

DOMENICA 10 APRILE ore 16:30 e 18:00 – ANCONA: LA SUA STORIA IN UN DIPINTO – Percorso cittadino sulle tracce di Francesco Podesti

Visite guidate alla Pinacoteca su prenotazione, min.4 persone: 071 2225047 (negli orari di apertura) [email protected]

Sospese in concomitanza di altri eventi in programma.

VENERDÌ 8 APRILE ORE 10:00-13:00 16:00-19:00

Ingresso gratuito dal 8 al 10 Aprile

Uno dei più importanti cantieri culturali della città, restituisce alla Pinacoteca Civica di Ancona l’ingresso monumentale su Via Pizzecolli 17, nel cuore del centro storico. Dall’8 Aprile, sarà possibile visitare una delle più importanti collezioni di pittura delle Marche accedendo dal portone di Palazzo Bosdari.

Il fulcro del nuovo percorso sono le sale espositive dedicate a Francesco Podesti, che introducono il visitatore alla collezione e omaggia il grande artista anconetano, promotore della nascita della Pinacoteca.

Evento gratuito su prenotazione. Per informazioni e prenotazioni contattateci a:

☎️ 0712225047 (negli orari di apertura della Pinacoteca)

📬 [email protected]

Organizzazione a cura della Soc. Coop. Le Macchine Celibi

—

DOMENICA 10 APRILE ORE 16:30 e 18:00

ANCONA: LA SUA STORIA IN UN DIPINTO – Percorso cittadino sulle tracce di Francesco Podesti ​Partenza: Edicola Iat – Piazza Roma

Arrivo: Pinacoteca Civica “F. Podesti”

In occasione della riapertura delle Nuove Sale della Pinacoteca Civica di Ancona, Francesco Podesti, il

talentuoso pittore anconetano del XIX secolo, vi condurrà il pubblico tra le vie di Ancona per arrivare in Piazza del Plebiscito dove prenderà forma il suo capolavoro “Il Giuramento degli Anconetani”.

Scoprirete i personaggi, il racconto rappresentato e le motivazioni che hanno spinto l’artista a realizzare l’opera. Un grandioso dipinto che rappresenta un pezzo di storia della città e che potrete ammirare, al termine del tragitto, nel suo nuovo allestimento in Pinacoteca, nella nuova sezione tutta dedicata al pittore anconetano.

Sono previsti due turni: alle 16:30 e alle 18:00.

Evento gratuito su prenotazione. Per informazioni e prenotazioni contattateci a:

☎️ 0712225047 (negli orari di apertura della Pinacoteca)

📬 [email protected]

Organizzazione a cura della Soc. Coop. Le Macchine Celibi

Direzione artistica APS Quam Pulchra Es