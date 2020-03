Polizia, ad Ascoli sorvegliati gli uffici postali

E’ andato bene il primo giorno di pagamento delle pensioni nella provincia di Ascoli Piceno, che è avvenuta scaglionata e in modo da evitare assembramenti di persone all’esterno degli uffici, in linea con le misure di carattere sanitario finalizzate a evitare situazioni che favorissero la diffusione del “COVID-19”. Quelli che erano in fila, soprattutto chi aspettava all’esterno, hanno evidenziato senso di responsabilità, rispettando la distanza tra loro di un metro. Fuori c’erano le forze dell’ordine, coordinate dalla Prefettura, pronte a offrire aiuto a chiunque.

Un importante lavoro per contenere situazioni pericolose di possibile contagio nella popolazione per il Coronavirus COVID-19.