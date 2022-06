Polizia, Gruppo Cinofili presenti ad Ancona in Piazza Cavour

Nel pomeriggio di ieri, in questa piazza Cavour, è stato presente, come ormai quasi quotidianamente, personale del Gruppo Cinofili, in servizio presso l’.U.P.G. e S.P della Questura di Ancona, per un servizio di controllo del territorio e contrasto all’uso di sostanze stupefacenti. Nella circostanza, Ermes e Eldox, rispettivamente di razza Malinois e Pastore Tedesco, hanno controllato la zona dei portici, con i relativi locali, soprattutto i baretti, il kebab e le aree del verde pubblico, ove più spesso si riuniscono i giovani. Nel corso del controllo sono stati intercettati due ragazzi, di circa 18 anni, alla cui vista i cani antidroga hanno cominciato ad agitarsi. I due giovani hanno quindi deciso spontaneamente di consegnare l’hashish che avevano nelle tasche, circa un grammo a testa, entrambi per uso personale. Per questo motivo sono stati sanzionati ex art 75 del T.U. degli stupefacenti e verranno segnalati alla Prefettura per eventuali controlli. Il Questore Capocasa: “ Esserci sempre, vivere insieme gli spazi urbani, condividere la quotidianità con i cittadini è lo spirito della nostra missione, al servizio della collettività.

