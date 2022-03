Popsophia: La natura della cultura, Pesaro è Capitale 2024

“Siamo orgogliosi di aver preso parte al progetto di Pesaro Capitale della Cultura, pronti a lavorare per ciò che questa città merita. La cultura può fare molto per il nostro vivere in questo tempo e in questo spazio ed è un’enorme soddisfazione per Popsophia essere parte di qualcosa di così stimolante e ambizioso”.

Lucrezia Ercoli direttrice artistica del festival Popsophia che da anni si svolge a Pesaro ha preso parte all’audizione esponendo una parte del programma elaborato dal team di filosofi, direttori artistici, associazioni che facevano parte del comitato.

La città orchestra proposta dal comitato ha raccolto il consenso unanime della giuria del Ministero che ha voluto il capoluogo marchigiano come alfiere della cultura per il 2024.