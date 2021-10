Porto di Ancona operativo

Ancona – Il porto di Ancona è sempre stato operativo anche in questa giornata di manifestazioni. Il traffico commerciale, per carico e scarico merci, non si è fermato così come il lavoro delle imprese portuali e dei servizi portuali. I mezzi che devono imbarcarsi sui traghetti dallo scalo, in partenza oggi per Grecia e Croazia, stanno entrando normalmente.

I manifestanti che questa mattina avevano bloccato una delle strade di accesso al porto di Ancona, via Mattei, si stanno spostando in altre zone della città.