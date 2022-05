Porto di Ancona: Presidente Garofalo, tutta l’AdSP addolorata per l’equipaggio del rimorchiatore Franco P.

Ancona – “Siamo tutti sconvolti, come Autorità di sistema portuale e comunità del porto di Ancona, per quanto accaduto all’equipaggio del rimorchiatore Franco P. Siamo stati subito informati dal Comandante della Capitaneria di porto De Carolis tramite il quale abbiamo continuato a seguire quanto stava accadendo al largo di Bari. Esprimo, a nome di tutta l’Autorità di sistema portuale, il dolore per questo drammatico fatto e la più grande vicinanza alle famiglie di tutto l’equipaggio e a tutta la comunità portuale che sono certo saprà essere al fianco dei famigliari colpiti da questo lutto e della società Ilma”. Così il presidente dell’Autorità di sistema portuale del mare Adriatico centrale, Vincenzo Garofalo, sull’affondamento del rimorchiatore Franco P., avvenuto al largo delle coste di Bari.

Loading...