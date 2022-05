Belvedere Ostrense, in Biblioteca la presentazione del libro per bambini “Conèra”

La Biblioteca Comunale di Belvedere Ostrense, che aderisce alla Campagna Nazionale “Il Maggio Dei Libri” indetta dal Centro per il libro e la lettura, è lieta di invitare la cittadinanza alla presentazione del libro “Conèra”, edito da Ventura Edizioni, che si terrà martedì 24 maggio, alle ore 17.00, presso la nuova sede della Biblioteca in Piazzale Risorgimento 10.

All’iniziativa, rivolta a tutti i bambini e ai loro genitori, sarà presente l’illustratrice Monica Gattari e all’incontro farà seguito per i bimbi presenti un divertente laboratorio artistico. Vi ricordiamo che il servizio bibliotecario, la cui attuale gestione è affidata alla società Innovative Multiservice, è aperto al pubblico tutti i martedì dalle 16.30 alle 18.30.

“Inoltre la Biblioteca – afferma il Sindaco avv. Sara Ubertini- in occasione dell’inaugurazione, è pronta ad accogliere le donazioni librarie dei cittadini. Un’opportunità importante per aiutare la struttura ad arricchire il proprio patrimonio librario e un’occasione utile per dare nuova vita ai libri”.