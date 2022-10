Porto Sant’Elpidio, seconda chiusura per lo stesso bar

Frequentato da pregiudicati e presenza di droga

Ieri a Porto Sant’Elpidio c’è stata un’ulteriore chiusura di un bar frequentato da pregiudicati. Nell’ambito dei servizi di controllo disposti dal Questore di Fermo, è stato adottato un altro provvedimento di sospensione temporanea della licenza ex art. 100 TULPS.

Molti gli esercizi commerciali controllati negli ultimi giorni, in particolare il bar di Porto Sant’Elpidio era già stato segnalato circa un mese fa, quando era stato oggetto della chiusura da parte del Questore, in quanto al suo interno era stata rinvenuta della sostanza stupefacente occultata in un tavolo da biliardo.

I controlli successivi hanno rilevato la permanenza di molti pregiudicati all’interno del locale.

In un’occasione, pochi giorni fa, all’arrivo della volante della Polizia un avventore si era addirittura dato alla fuga, ma subito fermato dai poliziotti era stato trovato in possesso di una somma notevole divisa in banconote di piccolo taglio e alla successiva perquisizione del locale era stato rinvenuto un bilancino di precisione all’interno di un dispensatore di salviette.

Pochi giorni dopo, un successivo controllo effettuato all’interno del locale ha permesso di fermare uno straniero in possesso di 5 grammi di hashish.

A questo punto, constatando che la precedente chiusura non aveva prodotto gli effetti sperati o un sensibile miglioramento delle condizione di gestione del locale, è stata ritenuta necessaria l’adozione di un ulteriore provvedimento di maggiore durata che è stato notificato nel pomeriggio di ieri, 20 ottobre 2022, dal personale della Polizia Amministrativa e di Sicurezza della Questura di Fermo.

Il provvedimento non è tuttavia un caso isolato.

La Questura continua ad effettuare numerosi servizi di controllo in tutto il territorio, con particolare attenzione alla zona di Lido Tre Archi e Porto Sant’Elpidio, ma non solo.

Solamente ieri grazie all’attività coordinata dalla Polizia alla quale hanno partecipato oltre il personale della Questura anche il Reparto Prevenzione Crimine di Pescara, i militari dei Carabinieri e della Guardia di Finanza con il contributo della Polizia Locale di Porto Sant’Elpidio sono stati controllati 183 veicoli in 13 posti di controllo differenti, elevate 16 contravvenzione del Codice della Strada.

Sono stati controllati altri 9 esercizi commerciali e 202 persone. Due di queste, in Piazza Gaslini a Porto San Giorgio, sono risultati essere uno straniero pregiudicato e un clandestino. Entrambi sono stati messi a disposizione dell’Ufficio Immigrazione e denunciati per ingresso illegale sul territorio nazionale.