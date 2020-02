Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha nominato,, l’avv. Giovanni Legnini Commissario straordinario per la ricostruzione. E’ quanto stato ufficializzato in una nota di Palazzo Chigi. L’incarico durerà fino alla fine 2020.

In considerazione della proroga dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria ed Abruzzo dal 24 agosto 2016 si è resa necessaria questa nomina ringraziando il commissario Farabollini che ha svolto fino ad oggi questo delicato compito fondamentale per curare un territorio ancora ferito da uno sciame sismico che lo ha messo in ginocchio e che solo adesso sta cercando di rialzarsi.