Primo appuntamento Venerdì del Circolo dei Sambenedettesi

Venerdì 25 febbraio alle ore 17,30 presso il Museo del Mare nella sede del Mercato Ittico avrà inizio la seconda serie dei VENERDÌ DEL CIRCOLO DEI SAMBENEDETTESI, incontri e conferenze dedicati alla conoscenza della nostra storia e all’approfondimento di argomenti intorno alla civiltà marinara e al mare Adriatico.

Si tratta di un vero e proprio corso che darà diritto a chi lo frequenterà con continuità ad un attestato di esperto di cultura e civiltà costiera. Protagonista di questo primo incontro sarà lo storico e archivista comunale Giuseppe Merlini, autore di innumerevoli pubblicazioni e punto di riferimento per la ricostruzione storica della nostra città e della sua secolare vicenda sul mare. Il tema della sua relazione sarà BARCHE E UOMINI DELLA PESCA SAMBENEDETTESE PRIMA DEL MOTORE e si profila come una iniziativa importante per fare un punto sulle conoscenze e le questioni aperte su una fase fondamentale della nostra storia marittima. Si parlerà di barche e di uomini, tipologie di scafi e vele, di marinai con riferimenti specifici a documenti storici. Al centro ci saranno i nomi delle barche (onomastica marinara), di armatori o società armatoriali, i nomi delle famiglie sambenedettesi di antica tradizione marinara, i marinai che dalla Puglia importarono il sistema di pesca a coppia, il tema de “lu papagnutte” , barca intermedia tra paranza e lancetta che sarà svelato a chi non ne conosce l’importanza. Insomma un’occasione unica per approfondire argomenti di cui spesso si parla senza la necessaria conoscenza e che Il Circolo dei Sambenedettesi vuole finalmente portare a tutti.

La conferenza è aperta e gratuita e verrà richiesto green pass ai partecipanti.