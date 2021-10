Programma – Seminario PSR Marche “Bando Giovani: un’opportunità per il nostro futuro”

Come preannunciato, il prossimo 14 ottobre, si terrà a Pesaro il seminario dedicato al nuovo bando “Pacchetto Giovani”, un’opportunità del valore di circa 30 milioni di euro, dedicata a tutti i maggiorenni che non hanno ancora compiuto 41 anni di età che vogliono fare impresa in ambito agricolo. Il Bando assicura un premio fino a 50.000 euro per l’insediamento di giovani donne e uomini che vogliano diventare imprenditori agricoli, con la possibilità di realizzare anche attività nel settore agrituristico e della trasformazione di prodotti.

Tante le novità che sono state introdotte e che meritano un approfondimento in vista di un’eventuale domanda di adesione.

Il seminario si svolgerà “in presenza” nel pieno rispetto delle regole anti Covid, ma potrà essere seguito anche on-line sulla pagina FB e sul canale Youtube del PSR Marche

