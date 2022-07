Quintana di Ascoli: Massimo Gubbini trionfa per Porta Tufilla

Trionfo per Massimo Gubbini alla Quintana di Ascoli conquistata per Porta Tufilla.Per il cavaliere di Foligno è l’ottavo successo alla giostra cavalleresca ascolana, il dodicesimo per il sestiere rossonero.

L’edizione di luglio è stata decisa all’ultimo assalto; al termine delle tre tornate, infatti, la differenza l’ha fatta il cronometro, con Gubbini che è stato complessivamente più veloce di un solo decimo di secondo rispetto al concittadino Luca Innocenzi; entrambi hanno infatti collezionato nove centri negli assalti al Moro. In sella a Trentino, purosangue inglese di 9 anni, il cavaliere di Tufilla ha stabilito anche il nuovo record del campo dei giochi dello Squarcia girando alla seconda tornata col tempo di 49 secondi e 5 decimi.

Classifica finale: 1/o Massimo Gubbini di Porta Tufilla (2.052 punti), 2/o Luca Innocenzi di Porta Solestà (2.050), 3/o Lorenzo Melosso di Porta Romana (1.956), 4/o Pierluigi Chicchini di Sant’Emidio (1.936), 5/o Nicholas Lionetti della Piazzarola (1.770), 6/o Mattia Zannori per Porta Maggiore (1.204).