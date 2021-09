Reati in materia di armi, 35 enne arrestato a Senigallia

La Polizia arresta un pregiudicato condannato per reati in materia di armi.

Nell’ambito delle attività dirette alla repressione dei reati, il personale del Commissariato di P.S. di Senigallia ha dato esecuzione ad un provvedimento giudiziario a carico di un pregiudicato di origini siciliane presente sul territorio del comune di Senigallia.

In particolare, gli agenti hanno proceduto a trarre in arresto l’uomo, V.A. di anni 35, da tempo residente in città, di seguito all’ordine di carcerazione emesso dall’autorità giudiziaria palermitana. L’uomo, infatti, qualche anno fa era stato arrestato in flagranza di reato e successivamente condannato poiché resosi responsabile di alcuni reati in materia di armi.

Divenuta definitiva la condanna, il soggetto veniva raggiunto dall’ordine di carcerazione cui davano esecuzione i poliziotti del Commissariato di Polizia che provvedevano a tradurlo presso il carcere di Montacuto ove sconterà la rimanente pena di oltre un anno.