Reggiana-Fermana 4-2, gol ed emozioni al Mapei Stadium

Non sono certo mancati gol ed emozioni al Mapei Stadium di Reggio Emilia dove la Reggiana si è imposta sulla Fermana con il risultato di 4-2.

La partita si mette subito in salita per la formazione di mister Stefano Protti che dopo sei minuti di gioco è già in svantaggio per la rete siglata da Nardi, scaturita da un’indecisione difensiva canarina. La Fermana non sta a guardare e va vicinissima al pareggio con Fischnaller. Ma al 32’ sono i padroni di casa a segnare ancora con una prodezza di Nardi che fulmina Borghetto con un tiro a giro imprendibile. Nella ripresa la Fermana parte forte creando due limpide palle gol, la prima con Maggio e la seconda, ancora più clamorosa, con Fischnaller ma la porta difesa da Venturi resta inviolata. Almeno fino al 12’ quando Maggio sfrutta a dovere un assist rasoterra di Romeo accorciando le distanze. Pellegrini poi porta la Reggiana sul 3-1, ma la Fermana non si arrende e Fischnaller va a firmare il suo 12° centro stagionale accorciando sul 3-2. Nel finale ci pensa Guglielmotti a regalare il gol della tranquillità alla Reggiana che da stasera, grazie al pareggio della Virtus Entella a Lucca, torna capolista solitaria a soli 180 minuti dal termine della regular season. Buona prova della formazione di Protti che doveva fare a meno di tre squalifiche importanti come Gkertsos, De Nuzzo e Scorza. Stasera, al cospetto di una corazzata e con qualche errore di troppo in difesa, uscire indenni era impresa davvero proibitiva. Eppure la Fermana è stata sempre in partita fino alla quarta e definitiva rete di Guglielmotti ed ha mantenuto fede all’atteggiamento combattivo e propositivo che ha contraddistinto la filosofia di gioco mostrata nell’arco del campionato.

REGGIANA-FERMANA 4-2 (p.t. 2-0)

MARCATORI 6′ Nardi, 32′ Nardi, 12’st Maggio, 30’st Pellegrini, 33’st Fischnaller, 40′ st Guglielmotti

REGGIANA (3-5-2) Venturi; Luciani, Cauz (33’st Laezza), Rozzio; Guglielmotti, Kabashi (8’st Vallocchia), Nardi (33’st Muroni), Rossi, Guiebre; Varela (8’st Lanini), Pellegrini (43’st Rosafio).

A disposizione: Voltolini, Cigarini, Galante, Cremonesi, Capone, Montalto, Hristov, Sciaudone.

Allenatore: Aimo Diana

FERMANA (4-3-3) Borghetto; Eleuteri, Pellizzari, Parodi (48’st Sacco) Carosso (39’st Tulissi); Romeo (39’st Spedalieri), Giandonato, Misuraca; Neglia (39’st Pinzi), Fischnaller, Maggio (48’st Vessella).

A disposizione: De Matteis, Nardi, Macchioni, Graziano, Busatto, Nannelli, Pampano, Ronci.

Allenatore: Stefano Protti

ARBITRO Simone Galipò di Firenze (Lencioni, Bianchini, Caldera)

NOTE Ammonizioni: Kabashi, Varela, Romeo, Rossi, Pellizzari, Giandonato – Espulsioni: – Corner: 9-2 – Recuperi p.t 0 ’, s.t. 5’