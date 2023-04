Alessandria-Ancona 3-0, sconfitta pesante per i dorici al Moccagatta

Cade l’Ancona al Moccagatta di Alessandria. Succede tutto nel primo tempo, grazie ad un rigore di Galeandro e alla doppietta di Sylla.

I dorici hanno giocato con l’uomo in meno dal 28′ del primo tempo (espulso De Santis). Questo episodio inciderà negativamente sulla partita, con i dorici incapaci di reagire. Nella ripresa, infatti, la musica non cambierà. Nel finale i biancorossi chiudono in nove (espulso Mondonico). Martedì la ripresa degli allenamenti.

Alessandria-Ancona 3-0

Marcatori: 29’ su rig. Galeandro, 34’ e 38’ Sylla

Alessandria (4-1-4-1): Liverani; Baldi, Checchi, Sabbione, Sini; Nichetti; Lamesta (66′ Martignago), Rota (91′ Gazoul), Nunzella (66′ Mionic), Galeandro (79′ Lombardi); Sylla (79′ Cori). A disp. Marietta, Renault C., Renault G., Perseu, Bellucci, N’Gbesso, Speranza, Ghiozzi, Pagani, Guidetti. All. M. Lauro

Ancona (4-3-3): Vitali; Mezzoni (81′ Basso), Camigliano, De Santis, Martina; Simonetti, Prezioso, Paolucci (81′ Lombardi); Melchiorri (40’ Mondonico), Spagnoli (81′ Mattioli), Di Massimo (57′ Moretti). A disp. Piergiacomi, Perucchini, Ruani, Pecci, Brogni, Barnabà, Fantoni. All. G. Colavitto

Arbitro: Sfira di Pordenone (Moroni-Parisi. IV Uff. Grassi)

