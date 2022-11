Rincari dei prezzi: Macerata domina in Italia insieme a Cosenza

La città di Macerata guida, insieme a Cosenza, la classifica dei rincari ad ottobre, su scala nazionale, per prodotti alimentari e le bevande l’incremento è arrivo a registrare un più 16,9%.

Lo sottolinea l’Unione nazionale consumatori.

I prezzi di questo capitolo di beni ad ottobre “sono saliti in Italia del 13,5% equivalenti ad una “scoppola pari in media a 761 euro in più su base annua, batosta che sale a 1.038 euro per una coppia con due figli, 937 euro per una coppia con un figlio, 1.240 euro per una coppia con tre figli.

Rispetto alla media nazionale, però, ci sono molte città in cui è andata anche peggio. Cosenza aveva già ‘vinto’ nelle ultime due rilevazioni ma quest’anno è stata raggiunta da Macerata. In termini di aumento del costo della vita, osserva Unc, “si tratta di una stangata pari a 1092 euro per una famiglia media di Cosenza e 920 a Macerata”.