Rissa a Civitanova sul lungomare, emessi tre Daspo Urbani

Sono 3 le persone destinatarie delle misure di prevenzione del Questore Dr. Vincenzo Trombadore, segnalate dal Commissariato di P.S. di Civitanova Marche, all’esito di una veloce attività di indagine della Squadra Investigativa. In 3, all’alba del 20 luglio, dopo aver trascorso una serata in un locale da ballo sul lungomare “Piermanni”, si erano resi protagonisti di una violenta colluttazione, per futili motivi, brandendo anche cocci di bottiglia, tanto che avevano richiesto sul posto l’intervento dei sanitari. Grazie all’attività di ricostruzione dei agenti del locale Commissariato, i responsabili erano stati deferiti all’Autorità Giudiziaria per rissa e successivamente, in seguito all’attività istruttoria della Divisione Polizia Anticrimine della Questura, il Questore ha emesso nei confronti di questi soggetti, tutti italiani tra i 19 e il 27 anni, il divieto di accesso e stazionamento nei pressi del locale pubblico ove era avvenuta la rissa e di quelli vicini, tutti sul lungomare, per almeno un anno.

Loading...