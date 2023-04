Ristorante Circolo Privato aperto a tutti: sanzionato il locale abusivo

La Polizia di Stato, unitamente a personale dell’ufficio commercio della Polizia Locale, ha effettuato alcuni controlli presso circoli privati ed esercizi pubblici in città accertando alcune violazioni.

In particolare veniva effettuato un controllo amministrativo presso un noto circolo privato, nell’area portuale ove insiste un ristorante interno, accertando che il titolare aveva permesso l’ingresso a chiunque, omettendo di verificare il possesso della tessera di socio, in violazione della legge regionale n.22 del 2021, che prevede una sanzione con importo pari a 5000 euro. Quindi di fatto il ristorante è risultato abusivo, privo della licenza comunale. Difatti la normativa che disciplina i circoli privati permette l’accesso alle strutture interne che somministrano alimenti e bevande ai soli soci aventi tessera associativa in corso di validità.